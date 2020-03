শিবগঞ্জে টিসিবির পণ্য বিক্রয় শুরু

শিবগঞ্জ (বগুড়া) প্রতিনিধিঃ বগুড়ার শিবগঞ্জে ট্রেড কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)’র পক্ষ থেকে প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য স্বাভাবিক রাখতে পণ্য বিক্রয় শুরু হয়েছে। রবিবার সকাল ১১টায় শিবগঞ্জ বঙ্গবন্ধু স্কয়ারে টিসিবির ট্রাকসেল কার্যক্রমে ডিলারের মাধ্যমে চিনি, সয়াবিন তেল, মশুড় ডাল ও পেঁয়াজ বিক্রয়ের উদ্বোধন করেন পৌর মেয়র তৌহিদুর রহমান মানিক। এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব আমিনুল হক দুদু, বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তোষ কুমার, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি লুৎফর রহমান, কৃষকলীগ নেতা সিরাজুল ইসলাম, ডিলার ইসলাম ব্রাদার্সের স্বত্ত¡াধিকারী সামছুল ইসলাম মোল­া, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি সোহেল আক্তার মিঠু প্রমূখ।

