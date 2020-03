শ্রেষ্ঠ অফিসারের সম্মাননা পেলেন আজিজুর রহমান মিয়া

লক্ষ্মীপুর বিশেষ প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ অফিসার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ কে এম আজিজুর রহমান মিয়া। শনিবার রাতে উত্তম কাজের জন্য ও জেলা পুলিশে বিশেষ অবদান রাখায় তার হাতে সম্মাননা সনদ ও ক্রেস্ট তুলে দেন চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি খন্দকার গোলাম ফারুক। এ সময় লক্ষ্মীপুরের পুলিশ সুপার ড. এ এইচ এম কামরুজ্জামান ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ সুপার ড. এ এইচ কামরুজ্জামান জানান, বিশেষ অভিযানে সাজা পরোয়ানা তামিলে চট্টগ্রাম রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ অফিসার হিসেবে এ সম্মাননা পান লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ কে এম আজিজুর রহমান মিয়া। এর আগে তিনি লক্ষ্মীপুর জেলায় আট বার শ্রেষ্ঠ অফিসার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

লক্ষ্মীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ কে এম আজিজুর রহমান মিয়া বলেন, পুলিশ সুপার ড. এ এইচ এম কামরুজ্জামানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতায় এ সাফল্য পেয়েছি। সদর থানয় যোগদানের পর থেকে এই এলাকার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছি। অপরাধী যে দল বা গোষ্ঠীর হউক না কেন আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে কাউকে ছাড় দেওয়া হচ্ছেনা। এ ছাড়া সন্ত্রাস ও মাদক নিয়ন্ত্রনে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

