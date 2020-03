‘সবার আগে পুরুষ বেশ্যাগুলোর বিচার হওয়া উচিত’

মন্ত্রী এমপি নেতা আমলা সরকারের বড় কর্তাদের যে নৈতিক স্থলন, সবার আগে এদিকে নজর দেওয়া উচিত। ফ্লাইওভার, বড় বড় অট্টালিকা, ব্রীজ কালভার্ট এসবের চেয়েও বেশি জরুরি এখন এটা।

নিজের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি- শাহীনের একটা প্রোগ্রামে এক মন্ত্রীকে গেস্ট করবে। শাহীন একজনকে বললেন। তিনি একজনের ফোন নাম্বার দিয়ে বললেন ওকে কল দাও। মন্ত্রী ওর আঁচলে। হাতেনাতে প্রমাণও পেলাম।

এক নেত্রী বয়স্ক একজন উপদেষ্টাকে নিয়মিত ব্ল্যাকমেইল করে আসছিলো তাদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও ধারণ করে। উপদেষ্টা ত্যক্তবিরক্ত হয়ে এক পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কমপ্লেইন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নরের ইউরোপের নিয়মিত ভ্রমণসংগী ছিল এই নেত্রী। গভর্নরকেও ভিডিও প্রকাশের ভয় দেখিয়ে ‌অভিজাত এলাকায় আলিশান ফ্ল্যাট বাগিয়ে নিয়েছে।

সচিবালয়ে যান, বড় বড় অফিসে যান এই শ্রেণীর মহিলার ব্যাপক দাপট।

ছাত্রলীগ যুবলীগের অনেক ছেলেমেয়েরই এখনো তিনবেলা খাওয়ার টাকা পকেটে থাকে না। মাসের পর মাস ঘুরেও তারা ৫ লাখ টাকার কাজ পায় না। আর ওইসব মহিলারা বাগিয়ে নেয় শত কোটি টাকার প্রজেক্ট। সবার আগে ওই পুরুষ বেশ্যাগুলোর বিচার হওয়া উচিত।

(বাণী ইয়াসমিন হাসি’র ফেসুবক স্ট্যাটাস থেকে সংগৃহীত)