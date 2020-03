অকস্মাৎ রাস্তায় বিধ্ব’স্ত মানুষ, ইতালিতে প্রতি ২ মিনিটে ১ জনের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইতালির অবস্থায় গা শিউরে উঠবে যে কারো। করোনা ভাইরাস সং’ক্র’মণ যেন এই দেশটিকে এক মৃ’ত্যুপু’রীতে পরিণত করেছে। যেখানে সেখানে মানুষ মা’রা যাচ্ছে। তারই একটি বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে রাজধানী রোমের রাস্তায়। সেখানে মুখে মাস্ক পরা এক ব্যক্তি অক’স্মাৎ রাস্তায় বিধ্ব’স্ত হয়ে পড়ে গেলেন। তাকে ধ’রার মতো কেউ নেই।

বেঁচে আছেন, না ম’রে গেছেন কারো মালুম নেই। অবশেষে মেডিকেল বিভাগের স্টাফরা গিয়ে তাকে উ’দ্ধার করলেন। তাকে স্ট্রেচারে তুলে একটি এম্বুলেন্সের পিছনে নেয়া হলো। তারপর তা ছুটলো হাসপাতালের উদ্দেশে। ওই ব্যক্তির ছবিসহ একটি সচিত্র প্রতিবেদনে এ কথা লিখেছে অনলাইন ডেইলি মেইল। এতে বলা হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আ’ক্রা’ন্ত হয়ে মারা গেছেন ৬৫১ জন। সব মিলে সেখানে মা’রা গেছেন ৫৪৭৬ জন। সং’ক্র’মিত হয়েছেন প্রায় ৬০ হাজার মানুষ।

সপ্তাহান্তে সেখানে মা’রা গেছেন ১৪৪৪ জন মানুষ। এর ফলে প্রতি দুই মিনিটে একজন করে রোগী মা’রা যাচ্ছেন করোনা ভাইরাসে। করোনা ভাইরাস সং’ক্র’মণ ইতালিকে কিভাবে গ্রা’স করেছে তার চিত্র ফুটে উঠেছে রাস্তায় পড়ে থাকা ওই ব্যক্তির বি’ধ্ব’স্ত দেহ। এ দৃশ্য দেখে শি’উরে উঠেছেন অনেকে। ফলে বিশেষ’জ্ঞরা স’ত’র্কতা দিয়েছেন। হুঁ’শি’য়ারি দিয়েছেন তারা বৃটেনকে। বলেছেন, একই রকম দৃশ্য হতে পারে বৃটেনে দু’সপ্তাহের মধ্যে। এখন বৃটেনে মৃ’তের সংখ্যা ২৩৩।

পক্ষকাল আগে ইতালিতে ঠিক এমন সংখ্যায় ছিল মৃ’তের সংখ্যা। ইতালিতে মৃ’ত্যুর মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হওয়ায় সেখানে সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী গুসেপে কন্টেকে জানিয়ে দিয়েছেন তার সেনাবাহিনীর ভাইরাস বিষয়ক ১০০ বিশেষজ্ঞ ও মেডিকেল স্টাফ নিয়ে সেনাবাবাহিনীর ৯টি বিমানের প্রথম স্কোয়াড্রন যাচ্ছে রোমে। পাশাপাশি কমিউনিস্ট কিউবা একইভাবে সেনাবাহিনীর চিকিৎসকদের ৫২ ব্রিগেড ও নার্সদের পাঠিয়েছে রোমে।