ইসলামপুরে এনজিও কিস্তির টাকা একমাসের জন্য শিথিল

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি \ জামালপুরের ইসলামপুরে এনজিও ঋণের কিস্তি এক মাসের জন্য শিথিল করা হয়েছে। এর ফলে আগামী এপ্রিল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা কিস্তি পরিশোধ করতে হবেনা। ‘বর্তমানে করোনাভাইরাসজনিত কারণে বিশ্ববাণিজ্যের পাশাপাশি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। দেশের সার্বিক অর্থনীতির এ নেতিবাচক প্রভাবের ফলে ক্ষুদ ঋণগ্রহীতাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডও বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফলে উপজেলা প্রশাসন দ্রæত এই সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান- ‘বর্তমানে করোনা ভাইরাসজনিত কারণে বিশ্ববাণিজ্যের পাশাপাশি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তাই এনজিও সংস্থাদের একমাসের মধ্যে কোন ঋণের কিস্তি নিতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে প্রয়োজনে এই সুবিধা আরও বাড়ানো হবে।

