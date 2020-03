ইসলামপুরে বিদেশ ফেরত ৪৪ জন হোম কোয়ারেন্টাইনে

ইসলমপুরজামালপুর প্রতিনিধি \ জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলায় করোনা ভাইরাস আতঙ্কের মধ্যে স¤প্রতি বিদেশ ফেরত ১৪৯জনের মধ্যে হোম কোয়ারেন্টিনে মাত্র ৪৪ জনকে রাখা হয়েছে। তবে বিদেশ ফেরতদের অনেকেরই ১৪দিন অতিবাহিত হয়েছে আশঙ্কা কমে গেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

জানা গেছে, ২০ মার্চ পর্যন্ত ইসলামপুর উপজেলার বাসিন্দা ১৪৯জন প্রবাসী বিমানবন্দর পার হয়ে এ উপজেলায় এসেছে বলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এক পত্রে জানানো হয়। তবে শনিবার বিকাল পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসনের হাতে ৪৪ জন প্রবাসীকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সার্বক্ষণিকভাবে খোঁজ নিচ্ছেন বিভিন্ন এলাকায়। মরণব্যাধী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রশাসন সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিদেশ ফেরতেদর ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে রয়েছেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আবু তাহের জানান, যারা দেশে ফিরেছেন তাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পর্যবেক্ষণে রাখার চেষ্টা চলছে। মেডিক্যাল টিম প্রতিদিনই তাদের খোঁজ রাখছেন। প্রত্যেককে ১৪ দিন পর্যন্ত বাধ্যতামূলক বাড়ির ভেতর থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান, ‘বিভিন্ন দেশ থেকে ফেরা ইসলামপুরে ১৪৯ জন প্রবাসীর তালিকা অনুসন্ধান করে হোম কোয়ারেন্টিনে মাত্র ৪৪ জনকে রাখা হয়েছে। তবে বিদেশ ফেরতদের অনেকেরই ১৪দিন অতিবাহিত হয়েছে আশঙ্কা অনেকটা কমে গেছে।

সংসদ সদস্য ফরিদুল হক খান দুলাল ইসলামপুর বাসীর উদ্যেশ্যে বলেন- মরণব্যাধী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সকলকে বিশেষ থাকতে হবে। প্রতি নিয়তই আমরা টাকা ধরে থাকি,এই টাকার সবার হাত হয়েই আছে। তাই টাকা স্পর্শ করে দ্রæত হাত ধৌত করতে হবে। এছাড়াও তিনি ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সকলকে নিজ দ্বায়িত্বে সতর্কতা সহিত চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

Please follow and like us: