করোনা আত’ঙ্কে কলম্বিয়ার কারাগারে ভ’য়াবহ সং’ঘর্ষ, নিহ’ত ২৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : করোনা ভাইরাস আত’ঙ্কে কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটার একটি কারাগারে ভ’য়াব’হ সং’ঘর্ষে ২৩ ব’ন্দি নিহ’ত ও ৮৩ জন আহ’ত হয়েছেন। কারাগারের ব’ন্দিরা কারাগারগুলোতে ধা’রণ ক্ষ’মতার অতি’রিক্ত ব’ন্দি ও না’জুক স্বাস্থ্যসেবার বি’রু’দ্ধে বিক্ষো’ভ দেখায়। রোববার দেশটির বিচারবিষয়ক মন্ত্রী মারগারিটা কাবেল্লো ব্লাংকো এমন খবর দিয়েছেন।

এএফপির খবরে জানা গেছে, প্রাণঘা’তী করোনা ভাইরাস বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে কারাগারের অস্বা’স্থ্যকর পরিবেশ নিয়ে প্রতিবা’দ জানান ব’ন্দিরা। আহ’তদের মধ্যে ৩২ ব’ন্দিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সং’ঘর্ষে সাত কারাপ্রহরীও আহ’ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশ’ঙ্কাজনক।

মঙ্গলবার রাত থেকে কোভিড-১৯ ভাইরাস রো’ধে দেশজুড়ে অচ’লাব’স্থায় ঢুকতে যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশটি। এখন পর্যন্ত কলম্বিয়ায় ২৩১ জন প্রাণঘা’তী এই ভাইরাসে আ’ক্রা’ন্ত হয়েছেন। মা’রা গেছেন দুজন। কাবেল্লো ব্লাংকো বলেন, আজকের দিনটি খুবই দুঃ’খজনক ও বেদ’নাদায়ক। গত রাতে লা মোডেলো কারাগার থেকে ব্যা’পক সংখ্যক অপরা’ধী পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। দেশজুড়ে বিভিন্ন আ’টক কেন্দ্রে দা’ঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

করোনা ভাইরাস প্রাদু’র্ভাব নিয়ে শ’ঙ্কার মধ্যে কারাগারগুলোতে অস্বাস্থ্যকর পরি’স্থিতি বিরাজ করার অভিযো’গ অ’স্বী’কার করে কাবেল্লো ব্লাংকো। মন্ত্রী বলেন, এ ধরনের পরিক’ল্পনা ও এসব দা’ঙ্গা হওয়ার মতো কোনো স্বাস্থ্যবিধি সম’স্যা সেখানে ছিল না। কোনো ব’ন্দি বা হেফাজতে থাকা কারও অথবা প্রশাসনিক কোনো কর্মী কারোরই করোনা ভাইরাসের সং’ক্র’মণ হয়নি।

তিনি জানান, ব’ন্দিরা উ’ন্ম’ত্ত হয়ে উঠেছিল এবং তাদের কয়েকজনের বি’রু’দ্ধে খু’নের চে’ষ্টার অ’ভিযো’গ ও সম্পত্তি ক্ষ’তিসাধন করার অ’ভিযো’গ আনা হতে পারে। বিবিসি জানিয়েছে, লা মোদেলো কারাগারের গেটের বাইরে ব’ন্দিদের বহু স্বজন জড়ো হয়ে তাদের প্রিয়জনদের খবর জানার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা জানিয়েছে, নিরা’পত্তা বাহিনী আসার পর তারা গু’লির শব্দ শুনেছেন।