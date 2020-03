করোনা প্রতিরোধে জামালপুর রাণীগঞ্জ যৌনপল্লী লকডাউন

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি:

করোনা প্রতিরোধে জামালপুর যৌনপল্লী লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। আজ রবিবার থেকে আগামী এক মাস এই যৌনপল্লী লক ডাউনের আওতায় থাকবে। জামালপুর জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

জামালপুর জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক এনামুল হক বলেন, লকডাউন সময়কালীন যৌন কর্মীদের ৩০ কেজি চাল ও বিদ্যুৎ বিল দেয়া হবে। মালিকদের বাড়ি ভাড়া না নেয়ার জন্য নিদের্শ দেয়া হয়েছে এবং বিত্তবানদের তাদের সহযোগিতার করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

