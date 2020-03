করোনা ভাইরাস: নির্দেশ অমান্য আতঙ্কেই চা-স্টল ও হাট বাজারে জনসমাগম

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি: আলোচিত প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারের নির্দেশনায় নানা পদক্ষেপ নিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। কিন্তু করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনস্বার্থে সচেনতনতার কার্যক্রম মানছে না গ্রাম অঞ্চলের মানুষজন। ইতিমধ্যে টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলা প্রশাসন গত শনিবার (২১ মার্চ) দুপুরে উপজেলার চা-স্টলের দোকানে টিভি চালানো ও সব ধরণের আড্ডা দেয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। কিন্তু জনস্বার্থে সচেতনমূলক নির্দেশ অমান্য করে করোনা ভাইরাস আতঙ্ককে তোয়াক্কা না করেই উপজেলার গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন চা-স্টল ও হাট বাজারে জনসমাগম ঘটছে।

গ্রামের সাধারণ মানুষরা জানান, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বা গ্রাম পুলিশরাও জনসচেতনতার লক্ষে কোন ধরণের সতর্ক করেনি। এদিকে, শনিবার একইদিনে বিকালে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাপ্তাহিক হাট বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেই তা সীমাবদ্ধ থাকে বিজ্ঞপ্তি। উপজেলার চরাঞ্চলসহ হাট-বাজার ও চা স্টল জনসমাগম বন্ধের বিষয়ে মাইকিংও করা হয়নি। অলোয়া ইউনিয়নের ভারই গ্রামের আব্দুল লতিফ জানান, হাট বাজার বন্ধ ও জনসমাবেশ বিষয়ে আমাদের কোন প্রকার অবহিত করেনি ইউনিয়ন পরিষদ। গোবিন্দাসীর শাহআলম জানান, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সচেতনতা মূলক কোন প্রকার মাইকিং বা প্রচার প্রচারনা করা হয়নি। তবে বাজার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ রাখতে পৌর কাঁচা বাজার, গোবিন্দাসী হাটে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও বাজার মনিটরিং নিয়মিত রয়েছে।

রবিবার (২২ মার্চ) উপজেলার গোবিন্দাসী হাটে সরেজমিনে দেখা গেছে- গত শনিবার বিকালে সাপ্তাহিক রবিবার দেশের বৃহৎ গোবিন্দাসী হাট বন্ধ ঘোষণা করা হলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী নিয়ে অনেকেই হাটে আসছে। সকাল থেকেই শুরু হয় জনসমাগম। একই চিত্র স্থানীয় বাজারগুলোতেও। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারে জনসমাগম ঘটছে প্রতিনিয়ত। আড্ডা চলছে চা-দোকানগুলোতেও।

হাট বন্ধে নির্দেশ থাকা সত্বেও করোনা আতঙ্কে গোবিন্দাসী হাটে আসা গাবসারা চরাঞ্চলের চর বিহারীর মো. আলম মিয়া বলেন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনস্বার্থে হাট বন্ধের কোন বিজ্ঞপ্তি শুনিনি। যমুনার দুর্গম চর এলাকায় থাকি আমাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি আরো বেশী। কিন্তু রোববার গোবিন্দাসীতে সাপ্তাহিক হাট বার। তাই নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনাকাটা করতে আসছি। তবে হাট বন্ধের ঘোষণা জানলে হাটে আসতাম না।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রশাসন থেকে সচেতনতামূলক যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা প্রশংসনীয়। কিন্তু এসব জনকল্যাণমূলক বিজ্ঞপ্তিগুলো গ্রাম অঞ্চলে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। যার কারণে তারা নিয়ম-শৃঙ্খলা ও হোম কোয়ারেন্টাইন কি সেটাও বুঝছে না। যদি বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ ও আদেশ-নির্দেশ মাইকিং করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারণা করা হয় তাহলে জনসমাগম হবে না বলে মনে করছে স্থানীয়রা।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. নাসরীন পারভীন বলেন, শনিবার বিকালে সরকারি নির্দেশনা মতে, জনস্বার্থে উপজেলার সাপ্তাহিকে বসা বিভিন্ন হাটগুলো বন্ধের নোটিশ দেয়া হয়েছে। মাইকিং করে প্রচারনা চালনা হয়েছে। দুপুরে চা-দোকানে টিভি চালানো ও সকল আড্ডা বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জনসচেনতায় জনপ্রতিনিধিদের তাদের এলাকাগুলোতে জানিয়ে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। এছাড়াও দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্য রাখারও নির্দেশও দেয়া হয়েছে। যারা নির্দেশ অমান্য করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ক্যাপশনঃ ছবিটি গতকাল উপজেলার গোবিন্দাসী হাট থেকে তোলা হয়েছে।