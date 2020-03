করোনা সচেতনতায় লক্ষ্মীপুর পুলিশের মাস্ক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক :

করোনা ভাইরাস সচেতনতায় মাস্ক, হ্যান্ডওয়াশ ও লিফলেট বিতরণ করেছে লক্ষ্মীপুর পুলিশ। সোমবার (২৩ মার্চ) দুপুরে জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও কমিউনিটি পুলিশিংয়ের সহযোগিতায় পৌর শহরের উত্তর তেহমুনী এলাকায় গাড়ি চালক, ব্যবসায়ী ও পথচারীদের মাঝে এগুলো বিতরণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, লক্ষ্মীপুর জেলা পুলিশ সুপার ড. এ এইচ এম কামরুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রিয়াজুল কবির, জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার প্রধান ইকবাল হোসেন, সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ কে এম আজিজুর রহমান মিয়া, জেলা কমিউনিটি পুলিশিংয়ের সভাপতি জিয়াউল হুদা আফলু ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন ভূইয়া আজাদ সহ আরো অনেকে।