কোয়ারান্টাইন না মানায় ধোলাই খেলেন প্রবাসী

আজ বেলা আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে ভোলা সদর হাই স্কুল সংলগ্ন এলাকায় জনৈক মিজানুর রহমানের বড় ছেলে শামীম আজম এলাকাবাসীর দারা গণধোলাইয়ের শিকার হয়েছেন। শামীম গত তিনদিন আগে দুবাই হতে ঢাকা হয়ে ভোলায় পাড়ি জমান।

সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ১৪দিন বাধ্যতামূলক কোয়ারান্টাইনে থাকার কথা ছিল, কিন্তু সেই নির্দেশনা সম্পূর্ণ বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তিনি আশেপাশের আত্মীয় স্বজনের বাসাবাড়ি বাজারসহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

পরবর্তীতে এলাকাবাসী কিছু সোচ্চার তরুন তাকে “কোয়ারান্টিনে কেন নেই” বলে চ্যালেঞ্জ করেন, উত্তেজিত হয়ে শামীম বলেন “আমার কোন করোনাভাইরাস নাই কোয়ারান্টিনে কিল্লাই যাইতাম” এ কথা শোনার পর এলাকাবাসী তরুণরা উত্তেজিত হয়ে তার ওপর চড়াও হয় এবং এলোপাথাড়ি উত্তম-মধ্যম দিয়ে তাকে পার্শ্ববর্তী একটি সিমেন্টের গোডাউনে হাত পা বেধে আটকে রাখে।

পরবর্তীতে এলাকার মুরুব্বিগণ মধ্যস্থতা করেন এবং কোয়ারান্টিনে থাকবেন এমন মুচলেকা প্রদান করায় শামীমকে তার বাড়ির একটি কক্ষে ঢুকিয়ে রেখে আসেন।

এলাকার লোকজন আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ছেন এবং ওই তরুণদের প্রশংসনীয় উদ্যোগ এর পক্ষে কথা বলছেন।তাদের মতে সবাই যদি নিজের দায়িত্ব নিজে পালন করে এবং সেলফ আইসোলেশন এ থাকে তাহলে দেশে করোনাভাইরাস এর প্রভাব বিস্তার বন্ধ করা যাবে।