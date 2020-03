নিউজ ডেস্ক : গত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনাভাইরাসে আ’ক্রা’ন্ত হয়েছেন ৬ জন মানুষ। সোমবার রাজধানীর মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আইইডিসিআরের পরিচালক ড. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা ব্রিফিং করেন।

এ নিয়ে বাংলাদেশে করোনায় আ’ক্রা’ন্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৩ জনে। এর মধ্যে ৩ জনের মৃ’ত্যু হয়েছে।

গত ডিসেম্বরে চীনের উহানে করোনাভাইরাসের আঘা’ত আসে। এরপর এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে ছ’ড়িয়ে পড়ে। এ পর্যন্ত বিশ্বে কয়েক হাজার মানুষের মৃ’ত্যু হয়েছে।