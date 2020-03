গাইবান্ধায় ২ করোনা রোগি শনাক্ত

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধায় দুইজনের মধ্যে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তাদের একজন নারী এবং একজন পুরুষ। ফলে জেলা জুড়ে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। গত রবিবার সকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে উপজেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটি এক জরুরী সভায় সাদুল্লাপুর উপজেলা লক ডাউন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্তটি অনুমোদনের জন্য গাইবান্ধা জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির নিকট পাঠানো হয়। কিন্তু গাইবান্ধা জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন দেয় নাই। উপজেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সচিব উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ শাহিনুর ইসলাম বলেন সাদুল্লাপুর উপজেলার বনগ্রাম ইউনিয়নের হবিবুল্লাপুর গ্রামের কাজল চন্দ্র মন্ডলের বোনের বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণে তার বাড়ীতে আমেরিকা প্রবাসী দুইজন আতœীয় গত ১১ মার্চ আসেন। তারা দুইজন কাজল চন্দ্র মন্ডলের বাড়ীতে ১১ও ১২ মার্চ অবস্থান করে ১৩ মার্চ বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ খেয়ে গাইবান্ধা শহরের খাঁ পাড়ায় নিজ বাড়ীতে চলে যান। পরবর্তী বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের নজরে এলে তাদের দুইজনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। পওে তাদের দুইজনের নমুনা ঢাকায় রোগতত্ত¡, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে (আইইডিসিআর) পাঠানো হলে গত ২২ মার্চ রবিবার সকালে ঢাকা আইইডিসিআর থেকে জানানো হয় তাদের নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। গত ১৩ মার্চ ওই বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানে কমপক্ষে ৫ শতাধিক মানুষের সমাগম ঘটেছিল। পরর্তীতে এই বিয়ে অনুষ্ঠানে দাওয়াতপ্রাপ্তরা গত ২১ মার্চ গাইবান্ধা-৩ (সাদুল্লাপুর-পলাশবাড়ী) আসনের অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে ভোট দেন। এছাড়া তারা হাট-বাজারসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ নিয়েছেন। এই অবস্থায় ভাইরাসটি দ্রæত সংক্রমণ ঘটতে পারে বলে রবিবার সকালে উপজেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটি এক জরুরী সভায় সাদুল্লাপুর উপজেলা লক ডাউন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। তিনি বলেন কাজল চন্দ্র মন্ডলের স্ত্রী এখন অসুস্থ। তাকে নিজ বাড়ীতে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ নবীনেওয়াজ বলেন উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য গাইবান্ধা জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভাপতি গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের নিকট পাঠানো হয়েছে। গাইবান্ধা জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্য সচিব গাইবান্ধা সিভিল সার্জন এসএম আবু হানিফ বলেন, বিষয়টি নিয়ে অলোচনা চলমান আছে। গাইবান্ধা জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক মোঃ মতিন বলেন লক ডাউন করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়ায় ওই সিদ্ধান্ত অনুমোদন দেওয়া হয় নাই।

