তানোরে এমপির পক্ষে লিফলেট বিতরণ

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর তানোরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরীর পক্ষ থেকে ‘করোনা আতঙ্ক নয় প্রয়োজন জনসচেতনতা’ এই স্লোগান সামনে রেখে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃস্টির লক্ষে লিফলেট বিতরণ ও ব্যাপক প্রচারণা করা হয়েছে। তানোর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি, উপজেলা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সাংসদ প্রতিনিধি লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না তাদের পক্ষ থেকে লিফলেট বিতরণ ও প্রচারণা করেন।

জানা গেছে, চলতি বছরের ২২ মার্চ রোববার তানোর উপজেলার চাঁন্দুড়িয়া বাজারে কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ময়না। এদিন উপজেলার চাঁন্দুড়িয়া ইউপি, তানোর পৌরসভা, পাঁচন্দর ইউপি ও বাধাইড় ইউপির বিভিন্ন পাড়া-মহল­ায় তিনি দিনব্যাপী প্রচারণা, লিফলেট ও মাস্ক বিতরণ করেছেন। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, সাদেকুন নবী বাবু চৌধূরী,চাঁন্দুড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান, মুকুল ঘোষ, হাবিবুর রহমান হবি, আবুল বাসার সুজন, ওয়াজির হাসান প্রতাপ সরকার, ফয়সাল সরকার অমি, মোর্শেদুল মোনেনিন রিয়াদ, তানভির রেজা, রামিল হাসান সুইট, মেহেদী হাসান, ছাত্রলীগ নেতা জুয়েল রানা ও মাহাবুর রহমান মাহামপ্রমূখ। এছাড়াও স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। #

তানোর প্রতিনিধি

