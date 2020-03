করোনাভাইরাস: ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি (ভিডিও)

২৬ মার্চ থেকে সাপ্তাহিক ছুটিসহ ৪ এপ্রিল পর্যন্ত টানা ১০ দিনের ছুটি পাচ্ছেন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এসময় জরুরি সেবা ছাড়া সব বন্ধ থাকবে।। এছাড়া জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়ার জন‌্য অনুরোধ করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৩ মার্চ) বিকেলে সচিবালয়ে মন্ত্রীপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এ সিদ্ধান্ত জানান। খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে ও দেশাবাসীকে নিরাপদ রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেন। তিনি জানান, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও কাঁচাবাজার, ওষুধের দোকান, হাসপাতাল এবং জরুরি সেবা চালু থাকবে। করোনাভাইরাসের বিস্তৃতি ঠেকাতে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জনসাধারণকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে, তারা যেন এসময় জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হয়।

এসময় জরুরি কোনও কাজ থাকলে অফিস ও আদালত অনলাইনে করার আহ্বান জানান তিনি। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, গণপরিবহন পরিচালনা ও ব্যাংকের কাজ সীমিত রাখতে হবে। তিনি বলেন, নিম্ন আয়ের কোনও ব্যক্তিকে সহায়তা করবে সরকার। যদি তাদের কেউ আক্রান্ত হন, তাহলে ‘ঘরে ফেরো প্রকল্পে’ ব্যবস্থা নিতে পারবে। আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, এসময় যদি কোনও অফিস-আদালতের প্রয়োজন হয় তাহলে তা অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে। যদি কেউ জরুরি মনে করে তাহলে শুধু অফিস খোলা রাখতে পারবেন। গণপরিবহন চলাচল সীমিত থাকবে। জনসাধারণকে যথাসম্ভব গণপরিবহন পরিহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। যারা ব্যবহার করবেন তাদের অবশ্যই করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে মুক্ত থাকতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

তিনি বলেন, গাড়িচালকদের গ্লাভস এবং মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। ছুটিকালীন বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকিং ব্যবস্থা সীমিতভাবে চালু রাখার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস বলেন, এটি একটি বৈশ্বিক প্রার্দুভাব। স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে প্রতিটি মন্ত্রণালয় কাজ করছে। সামরিক-বেসামরিক বাহিনী সবাই একযোগে কাজ করছে। জনগণের কথা বিবেচনায় নিয়েই প্রধানমন্ত্রী এ নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবাষির্কীর মূল অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানসহ বেশ কিছু অনুষ্ঠান রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা করে বাদ দিয়েছেন তিনি। সরকার যে সকল পদক্ষেপ নিচ্ছে সেখানে বর্তমানে যে প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা রয়েছে সবাই মিলে কাজ করলে আমরা সফল হব। এসময় স্বাস্থ্য সচিব মো. আসাদুল ইসলাম ও তথ্যসচিব কামরুন নাহারসহ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সচিব উপস্থিত ছিলেন।