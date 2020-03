শোক সংবাদ

——————

লক্ষীপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক এডভোকেট নুরউদ্দিন চৌধুরী নয়ন ভাইয়ের বাবা,আমার শ্রদ্ধেয় বড়মামা দেশের সংবাদ নিউজ পোটালের সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি

সুলতান আহমেদ মাষ্টার (৮৬)আজ রাত ০৮:৩০ মিঃ বার্ধক্য জনিত কারনে ইন্তেকাল করেন ।

(ইন্নাহিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)

আগামীকাল মঙ্গলবার দুপুর ০১:৩০ মিনিট এর সময়-

লক্ষীপুর উত্তর তেমুহানী লিল্লাহ জামে মসজিদের সামনে মরহুম এর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

