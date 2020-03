২৬ মার্চ-৪ এপ্রিল ছুটি, ৪টি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ১০ দিন বাড়ির বাইরে যাবেন না

নিউজ ডেস্ক : বিশ্ব জুড়ে মহামা’রী আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে আগামী ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সময়ে সরকারি-বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। তবে কাঁচাবাজার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী ও হাসপাতালসহ জ’রু’রি সেবা বিভাগগুলো এই ঘোষণার আওতায় থাকবে না।

২৬ মার্চ উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটির সঙ্গে ২৯ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল মোট ৫ দিন যুক্ত করে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এর সঙ্গে ৩ ও ৪ এপ্রিল সরকারি সাধারণ ছুটিও যুক্ত হবে। অর্থাৎ আগামী ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল মোট ১০ দিন ছুটি থাকবে। সোমবার বিকালে সচিবালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

করোনা ভাইরাসের বিস্তৃতি রো’ধকল্পে আগামী ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত টানা দশ দিন বাড়ির বাইরে না আসার অনুরোধ করেছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তারা যেন এ সময় জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত (খাদ্য দ্রব্য, ওষুধ ক্রয়, চিকিৎসা, মৃ’তদেহের সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে না আসেন।