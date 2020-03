‘করোনা ঝুঁকিতে ট্রাম্প অপরাধীদের মুক্তি দিচ্ছে, খালেদা জিয়া কেন পাবেন না’

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন কারাবন্দি খালেদা জিয়া করোনাভাইরাসের ঝুঁকিতে রয়েছেন বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন। তিনি বলেন, করোনা ঝুঁকি থাকায় ট্রাম্প অপরাধীদের মুক্তি দিয়ে দিচ্ছে, ৭৫ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে কেনো মুক্তি দিবেন না?

সোমবার (২৩ মার্চ) সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি বয়োজেষ্ঠ্যদেরই।৭৫ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শারীরীক অবস্থা অত্যান্ত নাজুক।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু হাসপাতালে শত শত ডাক্তার এবং নার্স প্রতিনিয়ত করোনাভাইরাসের সুরক্ষা সরাঞ্জমাদি ছাড়া কাজ করছেন এবং হাজার হাজার রোগীর চিকিৎসা করছেন, তারা বেগম খালেদা জিয়ারও চিকিৎসা করছেন। সুতরাং যে কোনো সময় প্রাণঘাতী মহামারী করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে, যা ডাক্তার নার্সসহ বেগম খালেদা জিয়ার জীবন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ করতে পারে।

ব্যারিস্টার মাহবুব আরও বলেন, করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার মারাত্মক ঝুঁকি বিবেচনায় বিভিন্ন দেশে দেশে কারাবন্দিদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের কাছে খালেদা জিয়ার জীবন রক্ষায় অনতিবিলম্বে মুক্তি প্রদানের অনুরোধ করছি।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি সমর্থিত আইনজীবী নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।