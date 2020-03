নারীকে যৌন মিলনের সময় উপরে রাখা ঝুকিপূর্ণ (গবেষণা)

নারীকে পুরুষের উপরে রেখে যৌন মিলন করলেও এটি সম্পর্কে তেমন কোন ক্ষতির কথা এতদিন শোনা যায়নি। তবে এবার ব্রাজিলের একটি গবেষনা প্রতিষ্ঠান বলছে তাদের হাতে প্রমান রয়েছে যে এটির কারনে পুরুষের বিশেষ ক্ষতির সম্ভবনা রয়েছে।

অ্যাডভান্সেস ইন ইউরোলজি তে প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে নারী পুরুষের উপরে অবস্থান করে যৌন মিলন করলে পুরুষের উত্তেজিত গোপনাঙ্গের হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে।

নারী উপরে থেকে যে সেক্স করে তাকে বলে কাউগার্ল পজিশন বা হর্সরাইডিং পজিশন। যেখানে নারীর অবস্থান হবে পুরুষের উপরে। আর এটি হলো সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ পজিশন । এসময় আঘাত বা হার্ট হওয়ার সম্ভবনা বহুগুনে বেড়ে যেতে পারে। যেটির ফলে চিরদিনের জন্য যৌন জীবনকে বিদায় জানানোর প্রয়োজন হতে পারে। তাই বিশ্ববাসীকে গবেষক দল সতর্কতা অবলম্বন করার কথা বলেছেন বা এই পজিশেন সেক্স করা থেকে বিরত হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

এধরনের আঘাত পা্ওয়ার ঘটনা ঘটে যাদের গড় বয়স ৩৪ বছর। এবং আঘাত প্রাপ্তদের আট ঘন্টার মধ্যে কোন উন্নতি না হলে ডাক্তেরর শরনাপন্ন হতে হয়। এসমস্ত তথ্য পাওয়া যায় প্রায় ১৩ বৎসর ধরে গবেষনা করার পর। প্রতিষ্ঠানটি আরো জানায় যে ২য় খারাপ পজিশন হলো ম্যান অন দ্যা টপ।