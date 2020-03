প্রবাসীদের প্রতি তাছলিম আলম লিছান

বিদেশে তোমরা গিয়েছিলে সুন্দর জীবনের আশায়;

দেশের অর্থনীতিকে সচল করেছে নিজ রোজগারের টাকায়।

সারা বিশ্ব আজ ছেঁয়ে গেছে মহামারী করোনায়।

অনেক মানুষ পাঁড়ি দিয়েছে না ফেরার দুনিয়ায়।

ভয়াবহ অবস্থা দেখা দেছে বিদেশে,

তাই তোমরা প্রাণ ভয়ে আসছ স্বদেশে।

তোমাদের ভালোর জন্য সরকার চালু করেছে আইন,

সবার জন্য বাধ্যতামূলক ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইন।

কিন্তু সেই আদেশ না শুনে

এখানে সেখানে বেড়াচ্ছো আপন মনে,

আপনজনরা সংক্রিমত হচ্ছে তোমাদের দ্বারা,

অবস্থা বেগতিক হলে অনেকেই যাবে মারা।

হে আমার প্রবাসী বন্ধু-ভাই,

জীবননান্দের ভাষায় একটি কথা বলতে চাই-

“দয়া করে এসো না ফিরে, বুড়িহগঙ্গার তীরে, এই বাংলায়

নয়তো এদেশ মৃত্যুপুরী হবে মহামারী করোনায়।”

