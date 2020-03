যুক্তরাজ্য লকডাউন ঘোষণা, বের হলেই জরিমানা

প্রাণঘাতী করোনাভাইসের সংক্রমণ ঠেকাতে অবশেষে লকডাউন হয়ে গেল যুক্তরাজ্য। লন্ডন সময় রাত সাড়ে ৮টা থেকে পুরো যুক্তরাজ্য লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। বাসা থেকে বের হলেই গুনতে হবে জরিমানা।

বরিস জনসন বলেছিলেন, যে কোভিড-১৯ ভাইরাসের বিস্তার কমাতে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। তাই যুক্তরাজ্যজুড়ে সমস্ত ক্যাফে, পাব, রেস্তোরা, জিম এবং অন্যান্য অনুরূপ স্থানগুলি শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ থাকবে। তবে প্রত্যেক মাসেই অবস্থা পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

যারা রেস্টুরেন্টে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করে সর্বোচ্চ ২৫০০ পাউন্ড মাসে আয় করেন তাদের বেতনের ৮০ ভাগ সরকার দিবে বলে চ্যান্সেলর ঋষি সুনাক ঘোষণা দিয়েছেন।

বলা হয় ১২ হাজার বাংলাদেশি মালিকানাধীন রেস্টুরেন্ট আছে পুরো যুক্তরাজ্যজুড়ে। সেখানে লক্ষাধিক মানুষ কাজ করেন।

তবে ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্যে বরিস জনসন বলেন, আপাতত শারীরিকভাবে দুরত্ব বজায় রেখে হোম ডেলিভারি দেওয়া যাবে।