বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে বাংলাদেশে মারা যাওয়া ব্যক্তি বিদেশফেরত এক আত্মীয়ের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

বুধবার (১৮ মার্চ) বিকেলে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) পরিচালক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, যিনি মারা গেছেন তিনি বিদেশে ফেরত এক আত্মীয়ের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আগে থেকে ভুগছিলেন শারীরিক নানা জটিলতায়।