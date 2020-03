লন্ডন থেকে ১০০ যাত্রী ঢাকায়, বাড়ি ফিরলো কোয়ারেন্টাইনের শর্তে

প্রাণঘাতী করোনাভাইসের বিশ্বজুড়ে মহামরী রূপ নিয়েছে। দেশে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে ৩৩ জন। এমন পরিস্থিতিতে লন্ডন থেকে দু’টি ফ্লাইটে ১০০ যাত্রী ঢাকায় এসেছে। তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে হোম কোয়ারেন্টাইনের শর্তে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

সোমাবর (২৩ মার্চ) ভিডিও বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরের পরিচালক তৌহিদ-উল-আহসান।

তিনি জানান, আন্তর্জাতিকভাবে বেশিরভাগ দেশের সঙ্গে বিমান চলাচল বন্ধ রয়েছে। আর অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটগুলো কমিয়ে আনা হয়েছে।

বিমানবন্দরের পরিচালক আরও জানান, ব্রিটেন, চীন, থাইল্যান্ড ও হংকং-এই চারটি দেশের সাথে বিমান চলাচল চালু থাকলেও করোনা ঝুঁকিতে পর্যাপ্ত ফ্লাইট পরিচালনা হচ্ছে না। চালু থাকা চারটি দেশের সাথে বিমান চলাচল বন্ধের বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা চলছে বলেও জানান তিনি।