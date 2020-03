সবাই শান্ত থাকবেন, দলীয় নেতাকর্মীদের ফখরুল

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস ও খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ভয়াবহ করোনা ভাইরাসের যে আক্রমণ চলছে তাতে আপনারা সবাই শান্ত থাকবেন। খুব বেশি যোগাযোগ করে আপনারা কেউ যেন আক্রান্ত না হন। বিষয়টির দিকে সবাই খেয়াল রাখবেন। সবাই নিজ নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হবেন।

মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৫টায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির প্রসঙ্গে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, আইনমন্ত্রী বলেছেন খালেদা জিয়াকে পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৪০১ ধারায় তার বয়স বিবেচনা করে ছয় মাসের জন্য সাময়িক মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। যে শর্ত দেওয়া হয়েছে সেটা হলো তাকে দেশে থাকতে হবে, বাসায় থেকে চিকিৎসা নিতে হবে। এখন পর্যন্ত আমরা এটুকু জানতে পেরেছি। এখন আমাদের দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য যারা এখানে আছেন তারা আসবেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলবো। পরিবারের সঙ্গে কথা বলবো তারপর কী সিদ্ধান্ত নেই সেটা জানাবো।

তিনি বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য সারাদেশের মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল। এখন অন্তত এটুকু বলতে পারি যে ছয় মাসের জন্য হলেও তিনি কারাগারের বাইরে এসে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিন্তিত যে এখনতো বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। বাইরে যেতে না পারলে চিকিৎসাটা কীভাবে নেবেন জানি না, আমরা সে বিষয়ে কথা বলছি।

সরকারের এই সিদ্ধান্ত ইতিবাচক ভাবছেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, এই যে সিদ্ধান্ত এটা আমাদের ভালো করে দেখতে হবে। তখনতো অনেক কথা বলেছি, এখন অর্ডার হয়েছে সেটা দেখে তার ওপর ভিত্তি করে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাবো।

ইউনাইটেড হাসপাতালে নেবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ততো আমি একা নিতে পারবো না। সবার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবো।

আপনারা মহামারির বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের কথা বলেছিলেন, খালেদা জিয়ার মুক্তিটা কি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো কাজে দেবে বলে মনে করেন? জবাবে ফখরুল বলেন, ঠিক এভাবে কাজে দেওয়ার কোনও কারণ দেখি না। জাতীয় ঐক্যের বিষয়ে আমরা বরাবরই ডাক দিয়েছি। তারা কখনই সাড়া দেয়নি। এখন শুধু শর্তসাপেক্ষে মুক্তি সেটা কতটুকু ইতিবাচক হিসেবে দেখবো আলোচনার মাধ্যমে জানাতে পারবো।

৬ মাসের মুক্তি পাওয়ার পর সম্পূর্ণভাবে মুক্তির দাবি জানাবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, দলীয়ভাবে আলোচনার পরে এ বিষয়ে জানাবো।

এর আগে বিকেলে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তার বাসায় সংবাদ ব্রিফিংয়ে জানান, খালেদা জিয়ার সাজা ছয় মাসের জন্য স্থগিত রেখে তাকে ছয় মাসের জন্য মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ-সংক্রান্ত সুপারিশ করে আইন মন্ত্রণালয় থেকে ফাইল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে খালেদা জিয়া নিজ বাসায় থেকে চিকিৎসা নিতে পারবেন। তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না। অন্য হাসপাতালেও চিকিৎসা নিতে পারবেন না।