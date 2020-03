সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন খালেদা জিয়ার বোন

দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাগারে থাকা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করে তাকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এজন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তার পরিবারের সদস্যরা।

মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) দুপুরে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সাজা স্থগিতের ঘোষণা দেয়ার পর খালেদা জিয়ার বোন সেলিমা ইসলাম গণমাধ্যমের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার পছন্দমতো হাসপাতালে তাকে চিকিৎসা দেয়া হবে। যদিও আইনমন্ত্রী বলেছেন, তাকে বাসায় থেকে চিকিৎসা নিতে হবে। তিনি বলেছিলেন, দুইটি শর্তে তাকে মুক্তি দেয়া হচ্ছে। সেগুলো হলো, এই সময়ে তার ঢাকায় নিজের বাসায় থাকতে হবে এবং তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না।

তিনি জানান, এখনও সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে তারা নিশ্চিত হয়েছেন।

আর কারাগার থেকে খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের যোগাযোগ করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান খালেদা জিয়ার বোন সেলিমা ইসলাম।

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ২০১৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি থেকে কারাগারে আছেন খালেদা জিয়া। বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) প্রিজন সেলে চিকিৎসাধীন।

স্বাস্থ্যগত অবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করে তার পরিবারের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত দুই দফায় জামিনের জন্য আবেদন করা হয়। কিন্তু, আপিল বিবেচনা করে তার জামিনের আপিল আবেদন খারিজ করে দেন আদালত।