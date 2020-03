সুইমিংপুলে জেসিয়ার ভিডিও ভাইরাল

সুন্দরী প্রতিযোগিতা মিস বাংলাদেশ ২০১৭-এর মুকুটধারী জেসিয়া ইসলাম। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রায়ই নুড গেটআপে হাজির হন তিনি । তবে এবার পুরোপুরি ভিন্নরূপে হাজির হলেন এই মডেল। সম্প্রতি তার পোস্ট করা একটি ভিডিওতে সুইমিংপুলে নাচতে দেখা গেছে।

ভিডিওটি নিজেই শেয়ার করেছেন জেসিয়া। এতে দেখা গেছে, সুইমিংপুলে নেমে নাচছেন জেসিয়া। তার সঙ্গে ছিল আরেক তরুণী।

ভিডিওটি পোস্টের পরপরই মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। এরপর সমালোচনার ঝড় উঠে জেসিয়াকে নিয়ে। অনেকেই তার বিরুদ্ধে সংস্কৃতি নষ্টের অভিযোগ এনেছেন। তবে তাতে পাত্তা দেননি জেসিয়া। তিনি কাজের খাতিরেই এটি করেছেন বলে জানান।

এরই মাঝে আরেকটি ছবিতে তাকে দেখা গেছে সিগারেট হাতে। এছাড়া অন্য একটি ভিডিওতে বিকিনি পরে গোসল করতে দেখা যায় জেসিয়াকে।

২০১৭ সালে ‘মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ’ নির্বাচিত হন জেসিয়া। এখন মডেলিং করে সময় পার করছেন তিনি। কাজ করেছেন কয়েকটি শর্টফিল্মেও।

প্রেমিক সালমান মুক্তাদিরের বাসার গেটের সামনে মিস বাংলাদেশ জেসিয়া ইসলামের ভাঙচুর করার একটি ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনার ঝড়। এ নিয়ে অনেক জলঘোলাই হয়। তবে এবার সুইমিংপুলে নেচে ফের ভাইরাল সেই জেসিয়া।