স্বামী পরিত্যক্তা নারীর ঘরে এএসআই, অতঃপর…

রাজশাহীর পবায় স্বামী পরিত্যক্তা এক নারীর ঘরে গিয়ে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়েছেন নগর পুলিশের এক সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই)। খবর পেয়ে রাতেই গিয়ে হেফাজতে নেয় থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) রাতে উপজেলার তরফ পারিলায় এ ঘটনা ঘটে। ওই রাতেই তাকে থানা থেকে সরিয়ে নগর পুলিশ লাইন্সে পাঠানো হয়েছে।

অভিযুক্ত ওই এসএসআই হলেন- রাসেল আলী। তিনি রাজশাহী নগরীর শাহমখদুম থানায় কর্মরত ছিলেন।

জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে প্রায়ই স্বামী পরিত্যক্তা ওই নারীর বাড়িতে গভীর রাতে গিয়ে উঠতেন এএসআই রাসেল। রাত্রিযাপনের পর সকালে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেন। সম্প্রতি তাদের ব্যক্তিগত এই সম্পর্ক টের পায় এলাকাবাসী। বৃহস্পতিবার রাতেও ওই নারীর ঘরে গিয়ে ওঠেন এএসআই। টের পেয়ে আপত্তিকর অবস্থায় তাদের ধরে ফেলে এলাকাবাসী। অবরুদ্ধ করে খবর দেয়া হয় থানায়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নগরীর শাহমখদুম থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আবুল কালাম আজাদ বলেন, উদ্ধার করে আনার পর রাতে ১টার দিকে এএসআই রাসেলকে থানা থেকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইন্সে সংযুক্ত করা হয়েছে। তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে ওই নারী বা তার পরিবার অভিযোগ দিলে আইনি ব্যবস্থাও নেবে পুলিশ।