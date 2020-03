স্বামী রোশনকে দিয়ে পা ম্যাসাজ করাচ্ছেন শ্রাবন্তী…

কলকাতার জনপ্রিয় নায়িকা শ্রাবন্তী প্রেমিক রোশন সিংকে বিয়ে করেছেন গত বছর ১৯ মে। বিয়ের পর বেশ জমিয়ে হানিমুন সারেন তারা। এটা এই নায়িকার তৃতীয় বিয়ে হলেও ভক্তদের আগ্রহের শেষ ছিলো না এই বিয়ে নিয়ে। বিয়ের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়া ও ভারতীয় গণমাধ্যমে ভেসে বেড়িয়েছে তাদের বিয়ে-হানিমুনের ছবি।

রোশন সিংয়ের সঙ্গে সুখের সংসার করছেন শ্রাবন্তী। মাঝে মধ্যেই সংসার জীবনের নানা রকম ভিডিও প্রকাশ করেন তারা। আবারও প্রকাশ হলো তেমনই এক ভিডিও। আর অল্প সময়ের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে গেছে ভিডিওটি। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, রোশনকে দিয়ে পা ম্যাসাজ করাচ্ছেন শ্রাবন্তী। আর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে বাজছে ‘জোরু কা গুলাম’ সিনেমার গান। আর এই গানের সুরে সুরে পা ম্যাসেজ করে চলেছেন রোশন।

এখানেই শেষ নয়, স্বামীর সেবা নিতে নিতে রাণীর মতো ভাব নিতে থাকেন শ্রাবন্তী। বোঝায় যাচ্ছে রাজা-রাণীর সংসার চলছে ভালোই। মজার ছলে প্রকাশ করা ভিডিওটি ছড়িয়ে যায় অল্প সময়ের মধ্যেই।