আজ মুক্ত হতে পারেন খালেদা জিয়া

দুই বছর দুই মাস ১৭ দিনের কারাবন্দি জীবনের অবসান ঘটিয়ে মুক্তি পাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। সরকার নির্বাহী আদেশে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে ছয় মাসের জন্য মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করেছে। কিছু আইনি প্রক্রিয়া শেষ হওয়া সাপেক্ষে আজই (বুধবার) তার মুক্তি পাওয়ার কথা।

খালেদা জিয়ার মুক্তির সুপারিশের ফাইলটি মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছেছে বলে নিশ্চিত করেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মো. শহীদুজ্জামান।

তিনি বলেন, ফাইলটি প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পাওয়ার পরও আরও কিছু আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে। এই প্রক্রিয়াগুলো দুপুরে মধ্যে শেষ হতে পারে। আশা করা যায় বুধবার সন্ধ্যার আগেই খালেদা জিয়া মুক্তি পাবেন।

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অর্থ আত্মসাতের মামলায় সাজা পেয়ে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কারাবন্দি রয়েছেন খালেদা জিয়া। এর আগে পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডের পরিত্যাক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারে তাকে রাখা হয়। তবে গত ১১ মাস ধরে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বর্তমানে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা বিচারাধীন থাকলেও কারামুক্তিতে বাধা ছিল জিয়া অরফানেজ ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা। সর্বশেষ গত ১২ ডিসেম্বর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন পর্যবেক্ষণসহ খারিজ করে দেন সর্বোচ্চ আদালত।

দেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে সম্প্রতি খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টি আবার আলোচনায় আসে এবং অবশেষে তাকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।