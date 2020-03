আত্রাইয়ে ছাত্রলীগের হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক বিতরণ

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ে উপজেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার (২৫ মার্চ) এ স্যানিটাইজার ও মাস্ক বিতরণ করা হয়।

জানা যায়, আত্রাই উপজেলা চত্বরে সাধারণ মানুষের মাঝে ৩০০ পিস মাস্ক এবং ২০০ পিস হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরন করেন আত্রাই উপজেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় আত্রাই উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মাহদী মসনদ (স্বরূপ) এর নেতৃত্বে উপজেলার বিভিন্ন চত্বরে সাধারণ পথচারী ও যানবাহনের চালকদের মাঝে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আত্রাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত দুলালসহ আত্রাই উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফাইজুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক রায়হান সোবহান রাসেল, আরিফুল ইসলাম আরিফ, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক মুক্তা সরদার সন্জু, ছাত্রনেতা আদনান খোকন, স্বেচ্ছা সেবকলীগ নেতা সুরুজ প্রামানিক ও প্রান্ত প্রমূখ।