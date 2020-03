ইডেন গার্ডেন্সকে করোনার চিকিৎসার কেন্দ্র করতে মমতাকে সৌরভের প্রস্তাব

স্পোর্টস ডেস্ক: করোনা ভাইরাসের কারণে মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে ভারত চলছে লকডাউন। করোনা মোকাবিলায় কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে রাজ্য সরকারও। এই কঠিন সময়ে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য ইডেন গার্ডেন্সকে ব্যবহারের করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রস্তাব দিয়েছেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি।

করোনায় আ’ক্রা’ন্তদের কোয়ারেন্টাইন এবং চিকিৎসার জন্য কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স ব্যবহার করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রস্তাব দিলেন সৌরভ। সৌরভ বলেন, ‘সরকার যদি চায় ইডেনের ইন্ডোর এবং ডরমিটরিকে অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র করে তোলা যেতে পারে। এ ব্যাপারে আমরা প্রস্তুত। যদি সরকার আমাদের সঙ্গে কথা বলে, তাহলে আমরা ইডেনে সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা উজাড় করে দেব। এ নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না।’

করোনা মো’কাবিলায় হাওড়ার ডুমুরজোলা ইনডোর স্টেডিয়ামে ইতিমধ্যেই হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তুলেছে সরকার। প্রয়োজনে আরও স্টেডিয়াম নেওয়া হবে। সেই জন্যেই ইডেন নিয়ে আগাম বার্তা দিয়ে রাখলেন সৌরভ।