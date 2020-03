কক্সবাজারে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত

কক্সবাজারের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) দুপুরে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মো. কামাল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

করোনা আক্রান্ত ওই নারী গত ১৩ মার্চ সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরেছেন। তার বাড়ি চকরিয়া উপজেলার খুটাখালীতে। ষাটোর্ধ্ব এ নারীকে কক্সবাজার সদর হাসপাতাল থেকে চট্টগ্রামের বিশেষ হাসাপাতালে পাঠানো হচ্ছে। একই সঙ্গে এ নারীর গ্রামের বাড়ি ও তার আশে-পাশের এলাকা লকডাউন করা হয়েছে।

ওই নারী সৌদি আরব থেকে এসে চট্টগ্রামের যে বাড়িটিতে ছিলেন ওই বাড়িটিও লকডাউন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মো. কামাল হোসেন জানান, নারীটি কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় আইইডিসিআর এ পাঠানো হয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে এ রিপোর্ট হাতে পাওয়া গেছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর পরই ওই নারীকে চিকিৎসা প্রদানকারী চিকিৎসক ও নার্সদের কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে।

অপরদিকে, কক্সবাজার শহরজুড়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান, ওষুধের দোকান ছাড়া অন্যান্য দোকান বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

জেলা প্রশাসক আরও জানান, বিকাল ৪টা থেকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সদস্যরা মাঠে কাজ করবেন। কক্সবাজারের সদর, রামু, উখিয়া, চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলায় ৯টি টিম থাকবে।

এছাড়া, টেকনাফ, মহেশখালী ও কুতুবদিয়ায় কাজ করবে নৌ বাহিনীর সদস্যরা। মূলত হোম কোয়ারেন্টাইন নিদের্শ মান্য করা, গণ-পরিবহণ সীমিত করার ক্ষেত্রে কাজ পরিচালনা করা হবে।