কিছুক্ষণের মধ্যেই খালেদা জিয়ার মুক্তি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কিছুক্ষণের মধ্যেই কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া মুক্তি পেতে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল।

বুধবার (২৫ মার্চ) সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান।

ছোটভাই শামীম ইস্কান্দারের জিম্মায় খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হবে জানিয়ে আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেন, দু’টি শর্তে তাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। এক ঢাকার নিজ বাসায় তার চিকিৎসাসেবা নিতে হবে ও দেশের বাইরে ভ্রমণ করতে পারবেন না। জিওতে (গর্ভমেন্ট অর্ডা) স্বাক্ষর হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, আরও কিছু আনুষ্ঠানিকতা আছে, সেটা সম্পন্ন হলে খালেদা জিয়াকে ছাড়া হবে।