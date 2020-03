কুয়াকাটার হোটেল কক্ষে কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা

মোবাইলফোনে কলেজছাত্রী ঈশিতার সঙ্গে রাজ্জাকের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে ২৯ ফেব্রুয়ারি কুয়াকাটার হোটেল হলিডে ইন এর একটি কক্ষে ভাড়া নেন তারা। এর দুদিন পর ৩ মার্চ ভোরে ঈশিতা করের মরদেহ হোটেল কক্ষের বিছানায় পাওয়া যায়।

অবশেষে বুধবার বিকালে মরদেহের শনাক্তের পর নিহতের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় ঈশিতার বাবা নিপুণ কর বাদী হয়ে মহিপুর থানায় বুধবার একটি হত্যা মামলা করেছেন।

ঈশিতা কর বরিশালের আগৈলঝাড়া শেখ হাসিনা মেমোরিয়াল মহিলা কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। তার বাড়ি আগৈলঝাড়া উপজেলার বড়পাইতা গ্রামে। তদন্ত কর্মকর্তা মহিপুর থানার এসআই মো. সাইদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, যশোরের কেশবপুর উপজেলার বুড়িহাট গ্রামের হামেত আলী সরদারের ছেলে রাজ্জাক পেশায় ইটভাটা শ্রমিক। মাঝেমধ্যে তিনি সড়ক সংস্কারেও শ্রমিকের কাজ করতেন। গত চার মাস আগে আগৈলঝাড়ার বড়পাইতা গ্রামে একটি সড়কে কাজ করতে এসে রাজ্জাকের সঙ্গে পরিচয় হয় কলেজছাত্রী ঈশিতার। এরপর মোবাইলফোনে অসম প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সর্বশেষ কুয়াকাটার হোটেল হলিডে ইন এর একটি কক্ষ থেকে গত ৩ মার্চ ভোরে ঈশিতা করের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রথমে পুলিশ অপমৃত্যুর মামলা নিলেও নিহতের পরিবার মরদেহ শনাক্তের পর অপহরণ করে ধর্ষণ শেষে হত্যার অভিযোগ এনে মামলা করে।

মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হবে। আসামি রাজ্জাককে গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।