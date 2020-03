মাশরাফি-মুশফিকেদের প্রশংসনীয় উদ্যোগ এক মাসের বেতনের অর্ধেকটাই দেবেন করোনা তহবিলে

দারুণ উদ্যোগ নিয়েছেন জাতীয় দলের ২৭ ক্রিকেটার। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তারা আর্থিক তহবিল গঠন করেছেন। আর ওই তহবিলে এক মাসের পারিশ্রমিকের অর্ধেকটাই দেবেন।

যে উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত আছেন বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ১৭ ক্রিকেটার ও চুক্তির বাইরে থেকে সম্প্রতি জাতীয় দলে খেলা আরও ১০ ক্রিকেটার।

কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে থেকে যে ক্রিকেটাররা কোনো সিরিজে খেলেন, তিনিও নিজের গ্রেড অনুযায়ী ওই মাসের পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। সম্প্রতি জিম্বাবুয়ে সিরিজে চুক্তির বাইরে থেকে খেলা ক্রিকেটাররা যেমন মাসিক বেতন পাবেন। চুক্তিতে না থাকলেও মাশরাফি বিন মুর্তজা যেমন পাবেন শীর্ষ ক্যাটেগরির বেতন।

প্রাথমিক হিসেবে সব মিলিয়ে ৩১ লাখ টাকার মতো আসবে বলে ধারণা করছেন ক্রিকেটাররা। সেই টাকা তারা সরকারকে বা কোন প্রতিষ্ঠানকে দেবেন, এখনও ঠিক করেননি। সবচেয়ে উপযুক্ত কোথায় হয়, সেটি ভেবে দেখছেন তারা।

তহবিল গঠনের মূল উদ্যোক্তাদের একজন, দেশের নতুন ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল। তিনি জানালেন, ভাবনার পেছনের কারণ।

‘মাশরাফি ভাই আমাকে প্রথমে বলেছিলেন, এরকম কিছু করা যায় কিনা। আমি এমনিতেও ভাবছিলাম কোনোভাবে এগিয়ে আসা যায় কিনা। তার আইডিয়া আমার খুব ভালো লেগে যায়। পরে সবার সঙ্গে আলোচনা করি। সবাই খুব স্বস্তঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে।’

‘হয়তো খুব বড় অঙ্ক নয়, তবু নিজেদের জায়গা থেকে করার চেষ্টা করছি আমরা। সবাই যদি এভাবে যার যার জায়গা থেকে চেষ্টা করি, যত ক্ষুদ্রই হোক বা বড়, সবাই যদি একসঙ্গে লড়াইয়ে নামি, তাহলে করোনাভাইরাসকে হারানো অবশ্যই সম্ভব।’