লক্ষ্মীপুরে পরবর্তী নির্দেশনা ছাড়া দোকান ও যানবাহন বন্ধ; জেলা প্রশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক:

নবেল করোনা ভাইরাস এখন সমগ্র বিশ্ব মহামারি আঁকারে রূপ নিয়েছে। এর সংক্রামক এখন বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। এর থেকে রক্ষার জন্য পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত জেলায় খাদ্যের দোকান ছাড়া সব দোকানপাট ও সিএনজি, অটোরিকসা, ইজি বাইক ও রিকাসসহ সকল যানবাহন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

বুধবার (২৫ মার্চ) সন্ধ্যায় এক জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ নির্দেশান দেন জেলা প্রশাসক অঞ্জন চন্দ্র পাল।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে,

১. পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকল পৌর এলাকাসহ জেলার সকল উপজেলায় সিএনজি, অটোরিক্সা, ইজি বাইক, রিক্সা এবং অনুমোদিত যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে।

২. ঔষধের দোকান, মুদি দোকান, কাঁচা বাজার, খাবারের হোটেল, হাসপাতাল, প্যাথলজি এবং জরুরি সেবা ব্যতীত সব ধরণের দোকানপাট বন্ধ থাকবে।

৩. জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত কোন ভাবেই বাড়ির বাহিরে আসবেন না।

৪. জরুরি প্রয়োজনে ঘরের বাহিরে বের হলে অব্শ্যই মাস্ক ব্যবহার করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ইতোমধ্যে ২৫মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত খাবার দোকান ব্যতীত সব দোকান ও যানবাহন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তবে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবত থাকবে।