লক্ষ্মীপুরে সচেতন-মূলক বার্তা নিয়ে হাট-বাজারে টিপু

নিজস্ব প্রতিবেদক :

‘করোনা-ভাইরাস’ প্রতিরোধে লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন হাট-বাজারে জনগণকে সচেতন করতে সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ কে এম সালাহ্ উদ্দিন টিপু হ্যান্ড মাইক নিয়ে সর্তক বার্তা দিয়ে যাচ্ছেন।

বুধবার (২৫ মার্চ) রাতে সদর উপজেলার মিয়া-রাস্তা মাথা, পিয়ারাপুর, আবিরনগর, নূড়ি গাছ তলা, কালবার্ট, চৌরাস্তা ও ভবানীগঞ্জ বাজার এলাকায় এ সচেতনমূলক বার্তা দেন।

এসময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুবলীগের সহ-সভাপতি আব্দুল জব্বার লাভলু, চৌরাস্তা মার্চেন্ট কমিটির সভাপতি মোক্তার হোসেন বিপ্লব, সাবেক ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মামুনুর রশিদ ভূঁইয়া, ইউনিয়ন যুবলীগের আহ্বায়ক মোঃ আব্দুল রাজ্জাক রাসেল, যুগ্ম-আহ্বায়ক সোহাগুর রহমান শুভ, যুবলীগ নেতা মোঃ জুয়েল ও আবু নায়েম রুবেল।

জানতে চাইলে উপজেলা চেয়ারম্যান সালাহ্ উদ্দিন টিপু বলেন, জনগণকে সচেতন করতে বিভিন্ন হাট-বাজারে মাইকিং করা হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে মানুষকে বারবার নিরাপদ স্থানে সরিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। অযথা দোকান-পাটে আড্ডা না দিয়ে বাড়ি ঘরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।