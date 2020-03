সরিয়ে দেয়া হল সেই মাহবুব কবিরকে

শেষ পর্যন্ত সরিয়েই দেয়া হলো বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মাহবুব কবির মিলনকে। বুধবার (২৫ মার্চ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. তমিজুল ইসলাম খান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে তাকে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে বদলির আদেশ দেয়া হয়।

হোটেল-রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে সর্বত্র ভেজাল খাদ্য উৎপাদন ও বিপণন বন্ধে জোরালো ভূমিকা রেখে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন সরকারের এই কর্মকর্তা। অনেক সময় সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দপ্তরের ভেতরে-বাইরে নানা পক্ষের রোষানলেও পড়তে হয়েছে তাকে। নিরাপদ খাদ্যে দায়িত্ব পালনকালে বেশ কিছু বহুজাতিক কোম্পানির ভেজাল ও ক্ষতিকর কোম্পানির পণ্য আটকে দেন তিনি। তার প্রচেষ্টায় বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রায় ৪৫ কোটি টাকার এমবিএম আটকে রয়েছে।

সম্প্রতি মাহবুব কবির মিলন কৃষিপণ্যের জন্য আমদানিকারক ৪১টি প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিকর পণ্য শনাক্ত করেন। বিষয়টি নিয়ে উচ্চ পর্যায় থেকে তার ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। কিছুদিন ধরে গুঞ্জন ছিল অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার এই কর্মকর্তাকে সরিয়ে দেয়া হতে পারে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ থেকে। এবার সেটাই সত্যি হলো।

মাহবুব কবির মিলন ২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সবশেষ গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সম্প্রতি সেখানে নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হয়। যিনি অতিরিক্ত সচিব হলেও তার থেকে প্রায় এক বছর পর পদোন্নতি পেয়েছেন বলে জানা গেছে। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল।

মাহবুব কবির মিলনকে স্বপদে রাখতে গত ৯ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধনও হয়। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান থেকে সরিয়ে দেয়ার কয়েক দিন পরে তাকে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ থেকেও বদলি করা হলো।