৯ এপ্রিল পর্যন্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ

প্রাক-প্রাথমিক থেকে সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কোচিং আগামী ৯ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সভাপতিত্বে এক মিটিং এ সিদ্ধান্ত হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো মাহবুব হোসেন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে মন্ত্রী এ সিদ্বান্ত জানান। ডা. দীপু মনি বলেন, এ সময় শিক্ষার্থীরা বাসায় অবস্থান করবে এবং আইইডিসিআর ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে।

মন্ত্রী আরও জানান, আগামী ২৮ মার্চ থেকে সকাল ৯টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত সংসদ টিভির মাধ্যমে ৬ষ্ঠ শ্রেনী থেকে দশম শ্রেণির ক্লাস সম্প্রচার করা হবে।

করোনার কারণে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা আছে। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়ানোর বিষয়ে আজ এ বৈঠকে বসে দুই মন্ত্রণালয়।

এর আগে সোমবার (১৬ মার্চ) করোনা আতঙ্কের মধ্যে ১৮মার্চ-৩১ মার্চ পর্যন্ত দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে মন্ত্রণালয়।

প্রসঙ্গত, দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন ৩ জন। আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩ জন। আক্রান্তদের মধ্যে একজন চিকিৎসক এবং দুজন নার্সও রয়েছেন। করোনায় আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে ২৫ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন পাঁচ জন।

গত ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে করোনাভাইরাসের আবির্ভাব ঘটে। প্রতিনিয়ত এই ভাইরাসে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এখনো কোনো টিকা বা প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

এ রোগের কোনো উপসর্গ যেমন জ্বর, গলা ব্যথা, শুকনো কাশি, শ্বাসকষ্ট, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে কাশি দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। জনবহুল স্থানে চলাফেরার সময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং পোষা প্রাণির সংস্পর্শ এড়িয়ে যেতে হবে। বাড়িঘর পরিষ্কার রাখতে হবে। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে এবং খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে। খাবার ভালোভাবে সিদ্ধ করে খেতে হবে।

বাংলাদেশের কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বলে সন্দেহ হলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুমের হট লাইন ০১৯৪৪৩৩৩২২২ নম্বরে যোগাযোগের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

করোনাভাইরাস সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রচার নজরে আসলে তথ্য অধিদপ্তরের সংবাদকক্ষের ফোন নম্বর ৯৫১২২৪৬, ৯৫১৪৯৮৮, ০১৭১৫২৫৫৭৬৫, ০১৭১৬৮০০০০৮ এবং ইমেইল: piddhaka@gmail.com/piddhaka@yahoo.com অথবা ৯৯৯-এ যোগাযোগ করার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।