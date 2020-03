করোনা নিয়ে উস্কানিমূলক স্ট্যাটাস, কলেজ শিক্ষিকা বরখাস্ত

ময়মনসিংহের গফরগাঁও সরকারি কলেজের ইংরেজী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কাজী জাকিয়া ফেরদৌসীকে ফেসবুকে করোনাভাইরাস নিয়ে উস্কানিমূলক পোস্ট দেওয়ায় সাময়িক বরখাস্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

কাজী জাকিয়া তার ফেসবুকে লেখেন, ‘খা সব খেয়ে ফল (ফেল)। শিক্ষা খয়েছিস, ছাব্বিশটা ক্যাডার খেয়েছিস, সরকারকে খেয়েছিস, সরকারের সুনাম, অর্জন, স্বপ্ন সব খেয়েছিস। এবার পিপিই খা। সব তোরাই খা। আমাদের লাগবে না। মুখে মাস্ক দিয়ে বসে থাক সব নির্লজ্জ, রাক্ষসের দল। বিপদে পড়লে কোন অরক্ষিত ডাক্তারের কাছে যাবি না, যদি সামান্য লজ্জা থাকে। আর দেশের সবাই মরে গেলে নিজেরা ঝাড়ুদার ক্যাডারে এবজর্বড হয়ে যাস, আর সেলফি দিস’।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়, দেশব্যাপী করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সে অবস্থায় আপনি আপনার ফেসবুক আইডি থেকে নিজ নামে অনভিপ্রেত ও উস্কানিমূলক বক্তব্য ও ছবি পোস্ট করেছেন যা সরকারের চলমান সমন্বিত কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আপনার এহেন কার্যকলাপ সরকারি ব্যবস্থাপনা বিরোধী, শৃঙ্খলা পরিপন্থী ও জনস্বার্থ বিরোধী আচরণ হিসেবে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা) ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ হিসেবে গণ্য।

আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ অনুযায়ী কেন বিভাগীয় কার্যক্রম শুরু করা হবে না তার জবাব আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রদান করার জন্য বলা হলো।

বুধবার (২৫ মার্চ) মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসেন সাময়িক বরখাস্তের এ আদেশ দেন।

গফরগাঁও সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মহসেন উদ্দীন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।