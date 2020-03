চাঁদপুরে প্লাস্টিকের গোডাউনে আগুন, ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

চাঁদপুরে প্লাস্টিকের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রায় ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছে ব্যবসায়ীরা। শহরের স্ট্যান্ড রোডস্থ

বুধবার (২৫ মার্চ) রাতে শহরের ডাকাতিয়া নদীর পশ্চিম পাড়ে প্লাস্টিকের গোডাউনে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে চাঁদপুর উত্তর ও দক্ষিণ ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রত্যক্ষদর্শী জানান, স্থানীয় মামুন মুন্সির পুরাতন প্লাস্টিকের বোতলসহ বিভিন্ন ভাঙারির মালামাল রাখার গোডাউন হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়। ওইসময় বিদ্যুৎ সংযোগও ছিল না। তবে এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে চাঁদপুরে একমাত্র মেঘনা পেট্রোলিয়াম ডিপোর চারটি বিশাল আকারে তৈলজাতিয় পদার্থ রাখার ড্রামের মত পাত্রসহ কয়েক শতাধিক বাড়ি-ঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

ফায়ার সার্ভিস উত্তরের (নতুন বাজার) উপ-সহকারী পরিচালক ফরিদ আহমেদ জানান, আগুনে দেড়শ থেকে ২০০ ফিট একটি সেমি পাকা লম্বা টিনসেট ঘর পুড়ে যায়। পুরো গোডাউনে পুরাতন বোতল ও বিভিন্ন প্লাস্টিক জাতীয় মালামাল ছিল। সেগুলো থেকে আগুনের সূত্রপাত।

ঘটনার পর রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন চাঁদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. জাহেদ পারভেজ চৌধুরী।