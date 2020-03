নারী মডেলের সাথে ক্রিকেটার, উত্তপ্ত নেট দুনিয়া

মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সন্ধ্যার পর থেকেই ছবিটা ঘুরে বেড়াচ্ছে নেট দুনিয়ায়। যদিও খারাপ কিছু নেই ওই ছবিতে। তারপরও অনেকে বাজে মন্তব্য করছেন। কিন্তু কেন?

হয়তো কেউ কেউ জানেন না ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুলের সাথে যিনি, তার নাম নীল হুরের জাহান। তিনি একজন জনপ্রিয় টেলিভিশন উপস্থাপক। নিউজ টোয়েন্টিফোর, বাংলাভিশন,আরটিভিসহ বেশ কয়েকটি টিভিতে উপস্থাপনা করেন। উপস্থাপনার পাশাপাশি অভিনয় ও মডেলিংও করেন।

বাংলাদেশ আর জিম্বাবুয়ের মধ্যকার দ্বিতীয় ওয়ানডে চলাকালীন একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের অতিথি হয়ে যান ক্রিকেটার আশরাফুল। যে অনুষ্ঠানের উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন নীল হুরের জাহান। আর অনুষ্ঠানের কোনো এক ফাঁকে আশরাফুলের সাথে ক্যামেরাবন্দিও হন তিনি।

শুরুটা অবশ্য নীলই করেন। ওই ছবি নিজের ইনস্টাগ্রামে ছেড়ে দেন তিনি। সেখান থেকেই মূলত ছবিটা ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে। এরপর চলতে থাকে নানা জনের নানান কথা। বিতর্কের মুখে এক পর্যায়ে ছবিটি সরিয়েও নেওয়া হয়।