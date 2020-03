ফাদারের পরামর্শে করোনা থেকে বাঁচতে ডেটল খেয়ে ৫৯ জনের মৃত্যু

মহামারি করোনাভাইরাস থেকে বাঁচতে এক খ্রিস্টান পাদ্রী তার ভক্তদের ডেটল খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যেই কথা সেই কাজ। ভক্তরা করোনা থেকে বাঁচতে খেলেন ডেটল। বিধিবাম এই ডেটলই হলো তাদের মৃত্যুর কারণ।

এ ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বুধবার (২৫ মার্চ) দৈনিক কেনিয়া টুডের খবরে বলা হয়, ডেটল খেয়ে ৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

খবরে বলা হয়, ফাদার ‘রুফুস ফালা’ সম্প্রতি করোনাভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার ভক্তদের ডেটল খেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। গির্জার মধ্যে তিনি নিজেই ভক্তদের এই জীবাণুনাশক পান করান। এ ঘটনায় ডেটল পানকারী ৫৯ জনের মৃত্যু হয় এবং আরও চারজন মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই ফাদারের অনুসারীরা মনে করেছিল ডেটল পান করলে তারা বিশ্বব্যাপী দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হবেন না।

এ সম্পর্কে ফাদার ‘রুফুস ফালা’ দাবি করেছেন, তিনি জানতেন ডেটল খাওয়া মারাত্মক ক্ষতির কারণ। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা (গড) তাকে এটি খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি নিজে সবার আগে ডেটল খেয়েছেন বলেও দাবি করেন ফাদার রুফুস ফালা। তবে তিনি কি পরিমাণ খেয়ে বেঁচে আছেন এবং তার ভক্তরা কতখানি খাওয়ার কারণে মারা গেছেন তা জানা যায়নি।

এদিকে আফ্রিকার ৫৪টি দেশের মধ্যে এরইমধ্যে ৪০টি দেশে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে।