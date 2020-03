রাষ্ট্রায়ত্ব ৫ ব্যাংক ১৫১১ জনের চাকরি

রাষ্টায়ত্ব ৫ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ‘অফিসার (ক্যাশ)’ পদে ১৫১১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম ও পদসমূহ: সােনালী ব্যাংক লিমিটেড-১৮৩, জনতা ব্যাংক লিমিটেড-৮১৬, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-৫০০, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড-০৫ এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড-০৭ জন

পদের নাম: অফিসার (ক্যাশ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/চার বছর মেয়াদী স্নাতক/স্নাতক(সম্মান)/সমমান। এসএসসি/সমমান এবং এর পরবর্তী পর্যায়ের পরীক্ষাসমূহে কমপক্ষে একটিতে প্রথম বিভাগ/শ্রেণি/সমমানের সিজিপিএ। কোনো পর্যায়েই তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযােগ্য নয়।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা

চাকরির ধরন: স্থায়ী

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

বয়স: ০১ জুলাই ২০১৯ তারিখে সর্বোচ্চ ৩০ বছর। বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা erecruitment.bb.org.bd এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি: ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের পেমেন্ট গেটওয়ে রকেটের মাধ্যমে ২০০ টাকা পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ রাত ১১.৫৯ মিনিট পর্যন্ত।