লকডাউন না মানায় ২ জনকে গুলি করে হত্যা

বিশ্বজুড়ে মহামারি করোনাভাইরাসের আতঙ্ক। দেশে দেশে চলছে লকডাউন। লকডাউন মেনে চলতে বাধ্য করতে দেশে দেশে নানা রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও বাইরে পেলেই দেওয়া হচ্ছে পিটুনি। কোনো কোনো দেশে লকডাউন অমান্য করলে সরাসরি গুলিও চালানো হচ্ছে।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডাও করোনার কারণে লকডাউন। সরকার ঘোষিত লকডাউন না মানায় দুই যুবকের উপর গুলি চালিয়েছে পুলিশ।

বুধবার (২৫ মার্চ) পুলিশের গুলিতে নিহত হন ওই দুই যুবক। খবর ওয়াশিংটন পোস্টের।

রুয়ান্ডা ন্যাশনাল পুলিশের মুখপাত্র জন বস্কো ক্যাবেরা বলেন, নিহত দুই যুবক পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করেন। এরপর গুলি করা হয়।

পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে রুয়ান্ডার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আর উপসাহারা অঞ্চলের দেশের মধ্যে এখানেই প্রথম করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে লকডাউন ঘোষণা করা হয়। সপ্তাহব্যাপী লকডাউন শুরু হয় গত রোববার থেকে। শুধু জরুরি পরিষেবাগুলো এ সময় চালু আছে।

রুয়ান্ডা থেকে পেরু, জর্ডান থেকে ইতালি—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লকডাউনের বিষয় নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেছে।