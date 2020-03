শাঁখারী পাড়ায় ৩০/৪০ টি পরিবার এর বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ তাঁর চুরি

প্রশাসনের নাকের ডগায় অবস্থিত লক্ষ্মীপুর শহরের ৫(পাঁচ) নংওয়াড। এই এলাকায় প্রায় ২০,০০০ লোকের বসবাস। এই এলাকায় শাঁখারী পাড়ার বসবাসকারী ৩০-৪০ টি পরিবার এর বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ তাঁর রাতের আঁধারে কেটে নিয়ে যাই। পরবর্তীতে এই চুরির ঘটনায় এলাকাবাসী কিছু টা আতংকিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় গত ১৮/৩/২০২০ ইং তারিখে- রমজান(চোর) পিতা- মরন কে এলাকাবাসী জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, চুরি কৃত তাঁর সে অএ এলাকার বাসিন্দা মোঃ ফরহাদ পিতা: আবুল কালাম এর নিকটে বিক্রি করে। পরবর্তীতে এই বিষয়ে যেন কোন প্রকার আইনী পদক্ষেপ না নেয়া হয় সে জন্য উক্ত এলাকা সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জেসমিন আক্তার এর স্বামী জনাব মোঃ কাজল তাহা সমাধানের দায়িত্ব নেন। নেয়ার পর চোর পক্ষ থেকে তিনি বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা গ্ৰহন করেন।গ্ৰহন কালে তিনি বলেন যে,এই টাকা তিনি ক্ষতি গ্রস্থ ব্যাক্তিদের মধ্যে বন্টন করবেন।যার পুরোটাই তিনি নিজেই আত্মসাৎ করেন।এই ভাবে তিনি এলাকার অনেক শার্লিস বানিজ্য করে থাকেন। এমতাবস্থায় এলাকা বাসী এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

Please follow and like us: