স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তরের কর্মকর্তা করোনা আক্রান্ত, বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারাইন্টানে কয়েকজন

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের দপ্তরের এক কর্মকর্তার দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। এরপর পরই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আরও কয়েকজন উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারাইন্টানে পাঠানো হয়েছে । স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

বৃহস্পতিবার ( ২৬ মার্চ ) আইইডিসিআরের পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে নতুন পাঁচজন শনাক্ত হওয়ার ঘোষণা দেন। ওই পাঁচজনের একজন ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা।

শনাক্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর আইইডিসিআরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেই সঙ্গে কয়েকজন কর্মকর্তাকে কোয়ারেন্টিনে যাওয়ার কথা বলেন।

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৪৪। এদের মধ্যে ১১ জন সুস্থ হয়ে গেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১২৬ জনের নমুনা সংগ্রহ করেছে আইইডিসিআর। এখন পর্যন্ত নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৩ হাজার ৩২১টি। পরীক্ষা করা হয়েছে ৯২০ জনের।