আমেরিকায় নতুন রোগী রাখবার জায়গা নেই, কি ভয়ানক অসহায়ত্ব!

নিউইয়র্কের বোর্ড অব ইলেকশন মেম্বার মাজেদা আক্তার উদ্দিনের কাছ থেকে জানতে পারলাম আজ ভোরে মেয়র বিল ডে ব্লাসিও এলমার্স্ট হসপিটাল পরিদর্শনে গিয়েছেন। মেয়রকে দেখে কর্মরত ডাক্তাররা কাঁদতে লাগলেন।

তারা মেয়রকে বলেছেন, ইকুইপমেন্টের প্রচন্ড ঘাটতি। এই অবস্থায় কিভাবে তারা মানুষের জীবন বাঁচাবেন? পার্শ্ববর্তী একটি রুমে মেয়র দেখলেন হাসপাতালের নার্সরা ফ্লোরে জড়ো হয়ে কাঁদছেন আর প্রার্থনা করছেন সৃষ্টিকর্তার কাছে। প্রত্যেকটি হসপিটাল ভর্তি করোনা রোগী। নতুন রোগী রাখবার জায়গা নেই। কি ভয়ানক অসহায়ত্ব!!!

(ফেসবুক থেকে নেওয়া)