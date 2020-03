এক থুতুতেই ১৪ পুলিশ কর্মকর্তা করোনায় আক্রান্ত

মৃত্যুর মিছিল যেন থামছেই না করোনাভাইরাসের সংক্রমণে। আতঙ্কে কাঁপছে সারাবিশ্ব। মারাত্মক ছোঁয়াচে এই ভাইরাস থেকে বাঁচতে মানুষ একে অপরের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। হাঁচি-কাশি, থুতুর মাধ্যমে খুব দ্রুতই ছড়ায় এই ভাইরাস। আর এটা জেনেও এবার এক করোনা আক্রান্ত এক যুবক অবিবেচকের মতো কাজ করে আলোচনায় এসেছেন। তাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে কোয়ারেন্টিনে গেছেন ১৪ পুলিশ কর্মকর্তা।

গত সোমবার গ্রিসের রাজধানী অ্যাথেন্সের দক্ষিণে ভৌলা একালায় এ ঘটনা ঘটে। ২৬ বছর বয়সী ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে ১৪ জনের একটি পুলিশের দল। তবে গ্রেপ্তার করার পরই যুবকটি চিৎকার করে বলে ওঠেন যে, তিনি করোনায় আক্রান্ত। এর পর তিনি গাড়ির আয়না ভেঙেছেন এবং পুলিশের গায়ে থুতু মেরেছেন।

গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে আটক ২৬ বছর বয়সী এই যুবক পুলিশ কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন, তিনি সম্প্রতি লন্ডন থেকে এথেন্সে ফিরেছেন এবং তিনি করোনা ভাইরাস পজিটিভ। কর্মকর্তারা তাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করলে তিনি তাদের মুখে থুতু মারেন। যেহেতু ওই যুবক নিজেকে করোনা পজিটিভ বলে দাবি করেছেন, সে কারণে সতর্কতা হিসেবে তাকে গ্রেপ্তারে যাওয়া ১৪ পুলিশ কর্মকর্তার সবাইকে কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, স্পেনে ২৪ ঘণ্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত আরও ৬৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশটিতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ৪ হাজার ৮৯। ইউরোপের দেশটিতে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬ হাজার ১৮৮ জন।

বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানায় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।