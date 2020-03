করোনার তথ্য গোপন, চীনের বিরুদ্ধে ২০ লাখ কোটি ডলারের মামলা

চীনের বিরুদ্ধে করোনাভাইরাস নিয়ে তথ্য গোপনের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস আদালতে। অভিযোগে বলা হয়েছে, চীন তথ্য গোপন করায় গোটা বিশ্ব আজ করোনাভাইরাসের প্রকোপে বিপদের মুখে সম্মুখীন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত আইনজীবী ল্যারি ক্লেইমানের দায়ের করা মামলায় চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং, সে দেশের সরকার ও সেনাবাহিনীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। মোট ২০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের জরিমানার দাবি তোলা হয়েছে এই মামলায়।

টেক্সাস আদালতে ক্লেইমানের অভিযোগ, গোপনে জৈব রাসায়নিক মারণাস্ত্র বানানোর কাজ করছিল চীন। উহানের ল্যাবে দীর্ঘদিন ধরেই এই করোনাভাইরাসের ওপর গবেষণা চালাচ্ছিল চীন। কোনওভাবে ওই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তেই এই বিপত্তি ঘটেছে। তাই ইচ্ছাকৃতভাবেই বিশ্বের কাছে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লুকিয়ে যাচ্ছে তারা।

টেক্সাসের আদালতে ক্লেইমানের করা এই মামলা গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে।